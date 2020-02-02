В США придумали, как использовать искусственный интеллект в войне с Россией

Речь идёт о программе Aided Threat Recognition from Mobile Cooperative and Autonomous Sensors (ATR-MCAS). Эксперты считают, что она позволит армии США при помощи искусственного интеллекта прогнозировать действия противника.

Например, России. Так издание описывает гипотетический конфликт, в котором США защищают своего союзника из НАТО от «агрессии России». Система искусственного интеллекта сможет предупредить командира батальона о надвигающейся опасности и не упустить свидетельства того, что российская бригада готовится к атаке.

В издании также напоминают, что ATR-MCAS способна управлять воздушными и наземными беспилотниками по всей зоне боевых действий. Эти аппараты смогут обнаруживать вражеское вооружение, а искусственный интеллект затем восстанавливать общую картину боевой зоны.