В США придумали, как отслеживать своих солдат без сигнала GPS

Эти датчики помогут в первую очередь самим бойцам и их командирам. Благодаря браслетам они смогут узнавать, где находятся другие солдаты и координировать действия. Устройство получило название WarLoc. Оно создано в двух исполнениях: в первом датчик крепится на шнуровку ботинка, во втором — на пятку ботинка с помощью ремня.

Утверждается, что противник не сможет обнаружить данное устройство. Применять его можно, например, в подземных сооружениях и внутри помещений.