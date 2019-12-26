Наука и технологии
Сегодня 14:16
В США придумали, как отслеживать своих солдат без сигнала GPS
Специальное устройство крепится на ботинки
Армия США заключила контракт на $16,5 млн с компанией Robotic Research LLC, в рамках которого солдат оснастят браслетами для слежения. Они будут работать даже в местах, где невозможно использование GPS или имеется плохой сигнал.
Эти датчики помогут в первую очередь самим бойцам и их командирам. Благодаря браслетам они смогут узнавать, где находятся другие солдаты и координировать действия. Устройство получило название WarLoc. Оно создано в двух исполнениях: в первом датчик крепится на шнуровку ботинка, во втором — на пятку ботинка с помощью ремня.
Утверждается, что противник не сможет обнаружить данное устройство. Применять его можно, например, в подземных сооружениях и внутри помещений.