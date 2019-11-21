В США придумали, как победить Китай в кибервойне

Авторы материала ссылаются на генерала-лейтенанта Корпуса морской пехоты (КМП). По его словам, масштабное отключение интернета в Китае сделает невозможным контроль властей над гражданами страны. Более того, «Шанхай уже не будет Шанхаем» спустя полгода после интернет-блэкаута.

Если же такая беда настигнет США, то, по мнению генерала, власти страны смогут обеспечить порядок благодаря правоохранительным органам местного, окружного и федерального уровней.

Как подытожил военный, в случае крупной кибервойны между США и Китаем, второй потеряет гораздо больше, чем первые. Впрочем, это касается не только Поднебесной, но и любой другой подобной авторитарной страны.