Наука и технологии
Сегодня в 14:59
В США придумали, как удешевить эксплуатацию истребителей F-35
Рассказал кандидат на пост министра ВВС
Кандидат на пост министра Военно-воздушных сил (ВВС) США назвал способ удешевить эксплуатацию истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.
О предложении Фрэнка Кендалла пишет «Лента.ру». Кандидат в министры считает, что снизить стоимость воздушного флота поможет увеличение количества самолётов. Он утверждает, что «существует очень сильная корреляция между размером флота и стоимостью его содержания».
Кендалл сказал, что Пентагону следует обратить внимание на «снижение затрат и поддержание разумных темпов закупок» программы F-35 Lightning II.
Ранее Кендалл заявил, что поддерживает покупку Пентагоном 145 бомбардировщиков B-21 Raider. Также недавно член Палаты представителей США Дональд Норкросс признал, что в США наблюдается нехватка 800 истребителей. При этом влиятельные представители Демократической партии США решили не поддерживать увеличения финансирования программы F-35.