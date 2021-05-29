В США придумали, как удешевить эксплуатацию истребителей F-35

О предложении Фрэнка Кендалла пишет «Лента.ру». Кандидат в министры считает, что снизить стоимость воздушного флота поможет увеличение количества самолётов. Он утверждает, что «существует очень сильная корреляция между размером флота и стоимостью его содержания».

Кендалл сказал, что Пентагону следует обратить внимание на «снижение затрат и поддержание разумных темпов закупок» программы F-35 Lightning II.

Ранее Кендалл заявил, что поддерживает покупку Пентагоном 145 бомбардировщиков B-21 Raider. Также недавно член Палаты представителей США Дональд Норкросс признал, что в США наблюдается нехватка 800 истребителей. При этом влиятельные представители Демократической партии США решили не поддерживать увеличения финансирования программы F-35.