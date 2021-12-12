В США придумали «ракетные грузовики» для преодоления ПВО России

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В США придумали «ракетные грузовики» для преодоления ПВО РоссииУстанавливают ракеты на транспортники
Обозреватели американского издания The National Interest рассказали, что недавно Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешные испытания «ракетных грузовиков» — транспортных и грузовых самолётов, которые сбрасывали ракеты.
Специалисты пояснили, что таким способом США хотят обойти российскую противовоздушную оборону (ПВО). Такое решение может увеличить огневую мощь, доступную во время боя. «Вместо того чтобы стоять на взлётно-посадочной полосе, грузовые и транспортные самолёты можно было быстро оснастить огромным количеством боеприпасов», — пояснили обозреватели.
Для размещения ракет самолёты оснастили уникальными поддонами. Туда загрузили высокоточные ракеты «воздух-земля» AGM-158B JASSM-ER. Кроме того, на транспортниках находилась автоматическая система для целеуказания ракет.
Это всё должно помочь американским ВВС эффективнее использовать свои грузовые самолёты в возможном конфликте с Россией.
Источник: Военное дело