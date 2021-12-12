В США придумали «ракетные грузовики» для преодоления ПВО России

Специалисты пояснили, что таким способом США хотят обойти российскую противовоздушную оборону (ПВО). Такое решение может увеличить огневую мощь, доступную во время боя. «Вместо того чтобы стоять на взлётно-посадочной полосе, грузовые и транспортные самолёты можно было быстро оснастить огромным количеством боеприпасов», — пояснили обозреватели.

Для размещения ракет самолёты оснастили уникальными поддонами. Туда загрузили высокоточные ракеты «воздух-земля» AGM-158B JASSM-ER. Кроме того, на транспортниках находилась автоматическая система для целеуказания ракет.

Это всё должно помочь американским ВВС эффективнее использовать свои грузовые самолёты в возможном конфликте с Россией.