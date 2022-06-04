В США приняли первый в истории закон о праве на ремонт электроники

Теперь законопроект ожидает подписи губернатора. Мера вступит в силу через год.

Эксперты iFixit, которые специализируются на ремонте смартфонов и других гаджетов, приветствовали решение, назвав его «гигантским скачком». Специалисты пояснили, что теперь ремонт должен стать менее дорогим и более комплексным.

В России аналогичное право на ремонт не обсуждается. Законодательно ситуации, касающиеся ремонта, регулируется Законом «О защите прав потребителей». Американский закон о праве на ремонт, по сути, направлен на право покупателя использовать оборудование после истечения гарантийного срока и при необходимости его ремонтировать.