В США приняли первый в истории закон о праве на ремонт электроники

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В США приняли первый в истории закон о праве на ремонт электроникиЭто отличная новость для американцев
Законодательное собрание штата Нью-Йорк приняло первый в США законопроект о праве на ремонт электроники. Он потребует от всех производителей предоставлять инструменты, детали и инструкции по ремонту как потребителям, так и независимым сервисам. Эксперты считают, что это позволит удешевить ремонт.
Теперь законопроект ожидает подписи губернатора. Мера вступит в силу через год.
Эксперты iFixit, которые специализируются на ремонте смартфонов и других гаджетов, приветствовали решение, назвав его «гигантским скачком». Специалисты пояснили, что теперь ремонт должен стать менее дорогим и более комплексным.
В России аналогичное право на ремонт не обсуждается. Законодательно ситуации, касающиеся ремонта, регулируется Законом «О защите прав потребителей». Американский закон о праве на ремонт, по сути, направлен на право покупателя использовать оборудование после истечения гарантийного срока и при необходимости его ремонтировать.