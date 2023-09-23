В США пришли к выводу, что производство F-35 отстаёт от графика на 12 лет

В документах сообщается, что такой разрыв во времени отчасти связан с покупкой новых самолётов вместо поддержания исправности и боевого состояния существующего парка. На данный момент Военно-воздушные силы, Военно-морские силы и Корпус морской пехоты США имеют 450 F-35A, а закупить намерены в общей сложности 2500 самолётов.

Общая стоимость программы оценена в $1,7 трлн, из них $1,3 трлн пойдут на эксплуатацию и техническое обслуживание. При этом 55% этих истребителей не готовы к войне, что меньше целевых задач, предполагающих боеготовность 70% F-35A и 75% F-35B и F-35C.