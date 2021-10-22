Наука и технологии
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В США привезли украинский танк с опозданием на 8 лет«Оплот-М»
СМИ сообщили, что украинский основной боевой танк Т-84 «Оплот-М» был наконец поставлен в США. Дело в том, что эту боевую машину должны были поставить ещё восемь лет назад.
Отмечается, что модернизированный украинский танк — это высокотехнологичная версия советского Т-80У, который создали в Харьковском конструкторском бюро. Она может бороться с наземными, низколетящими и низкоскоростными воздушными целями. Модернизированный танк оснащён 125-миллиметровой полностью стабилизированной гладкоствольной пушкой и автоматом заряжания. Есть также динамическая защита «Дуплет» и комплекс электонно-оптического противодействия, который снижает вероятность поражения противотанковыми ракетами.
США заключили контракт на поставку «Оплот-М» в 2012 году. Страна должна была получить эти танки в 2013 году, однако сроки переносили. Росла и цена машины. В итоге США заплатили за неё $7 млн.