В США признали беззащитность своей бронетехники от беспилотников

Теперь конгрессмены хотят узнать у Пентагона, как будет решаться данная проблема. Власти США готовы оплатить проекты по созданию защиты от беспилотников.

В запросе Конгресса написано, что американские танки и другая бронетехника сейчас не защищены от беспилотных летательных аппаратов, все методы борьбы с ними уже устарели. Под последним имеются в виду автоматические пушки малого калибра, способные сбивать одиночные дроны. Проблема в том, что с роем беспилотников такими методами уже не справиться.

Кроме того, комплексы активной защиты танков тоже оказались неэффективны от беспилотников. Не поможет и установка на бронетехнику устройств микроволнового излучения.

Похоже, что пока наиболее эффективны метод защиты — прикрытие зенитными комплексами.