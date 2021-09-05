В США признали беззащитность своей бронетехники от беспилотников

В США признали беззащитность своей бронетехники от беспилотниковНадо как-то решать эту проблему
Теперь конгрессмены хотят узнать у Пентагона, как будет решаться данная проблема. Власти США готовы оплатить проекты по созданию защиты от беспилотников.
В запросе Конгресса написано, что американские танки и другая бронетехника сейчас не защищены от беспилотных летательных аппаратов, все методы борьбы с ними уже устарели. Под последним имеются в виду автоматические пушки малого калибра, способные сбивать одиночные дроны. Проблема в том, что с роем беспилотников такими методами уже не справиться.
Кроме того, комплексы активной защиты танков тоже оказались неэффективны от беспилотников. Не поможет и установка на бронетехнику устройств микроволнового излучения.
Похоже, что пока наиболее эффективны метод защиты — прикрытие зенитными комплексами.