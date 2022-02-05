В США признали череду аварий на военном флоте

Для решения проблемы был создан центр безопасности ВМС в Норфолке, штат Вирджиния. В ВМС заявили, что есть команды, которые, пытаясь продемонстрировать более высокий уровень своей компетенции, «совершают большие ошибки, будь то аварии, пожар или розлив топлива».

Так, например, в июле 2020 года случился пожар, который сделал непригодным к службе УДК USS Bon Homme Richard, который пришлось писать. Иногда из-за аварий даж гибнут экипажи, случаются аварии на развёрнутых в боевых порядках кораблях, например, на авианосце USS Carl Vinson. Недавно в Южно-Китайском море и вовсе затонул истребитель F-35.