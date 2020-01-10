В США признали, что отстают от России в разработке оружия

Автор материала обсудил тему с разными экспертами. Один из них авиакосмический инженер Марк Льюис рассказал, что Пентагон мечтает о манёвренном гиперзвуковом оружии ещё с начала холодной войны. Однако из-за плохого финансирования отрасли идею отложили.

Руководство США вернулось к ней относительно недавно. Теперь Пентагон вкладывает в разработку миллиард долларов каждый год. Сообщается, что американцев подстегнули конкуренты в лице Китая и России.

Другой авиационно-космический инженер Иэйн Бойд заявил, что на карту сейчас поставлена национальная гордость. По сути, началась новая гонка вооружений.

У Китая, например, уже есть планирующий гиперзвуковой боевой блок «Дунфэн-17». И, как говорит старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике, американская система ПРО перед ним практически бессильна. Кроме того, в России уже заступили на боевое дежурство гиперзвуковые комплексы «Авангард».