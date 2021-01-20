В США признали, что российский истребитель Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи

Перевод американского материала опубликовала «Российская газета». Эксперты напомнили, что самолёты четвёртого и пятого поколения из-за требований незаметности несут боеприпасы во внутренних отсеках вооружения. Это снижает боевые характеристики машин. Например, американский F-22 Raptor имеет в арсенале восемь ракет. Столько же способен нести и китайский истребитель J-20.

Российский Су-57 же, который по весу аналогичен F-22, способен нести восемь ракет класса «воздух-воздух» и ещё две специализированные ракеты малой дальности.

Эксперты отметили, что оружие Су-57 тоже превосходит американские и китайские аналоги. В арсенал российского самолёта входят управляемая бомба-невидимка «Дрель», миниатюрные баллистические ракеты и крылатые ракеты Х-38.