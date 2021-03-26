Наука и технологии
Сегодня в 17:47
В США признали эффективность российского С-400 против истребителей F-22 и F-35
Российские системы становятся более совершенными
Американский журнал National Interest признал, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» эффективны против истребителей F-22 и F-35 и бомбардировщика B-2 Spirit. Комплексы могут обнаруживать и отслеживать стелс-самолёты.
Перевод американского материала опубликовало издание «Лента.ру». Авторы указали, что российский комплекс С-400 «Триумф» объединяется с другими системами противовоздушной обороны (ПВО) в сеть. Эта сеть использует современные высокоскоростные цифровые технологии обработки данных. Она позволяет быстро обмениваться информацией по цели.
Автор отметил, что с помощью сети можно также решить задачу непрерывного и точного отслеживания местоположения перечисленных выше самолётов в зоне действия российских систем ПВО.
В материале подытожили, что российские С-400 становятся всё более совершенными.