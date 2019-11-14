Наука и технологии
Сегодня 15:40
В США признали эффективность российского супероружия
Оно заставит западных лидеров отказаться от вмешательства в Россию
Военный эксперт из США сообщил, что российское супероружие, например, гиперзвуковая ракета, вполне способно заставить западных лидеров отказаться от «насильственного вмешательства» в дела России.
Москве достаточно направить ракету на отдалённый военный аэродром. К такому выводу пришёл автор материала на War on the Rocks. Эксперт считает, что гиперзвуковое оружие позволит России «быстро перехватить инициативу в переходе от риторики к кинетическому удару» из-за сокращения подлётного времени. Американец иллюстрирует свои слова примером: если ракета «Калибр» способна поразить Софию (Болгария) из Финского залива за два часа, то аэробаллистическая ракета «Кинжал» проделает то же самое на порядок быстрее.
Напомним, «Кинжал», наряду с ракетой «Сармат», комплексом «Авангард», ядерной торпедой «Посейдон», крылатой ракетой «Буревестник» и боевым лазером «Пересвет», Путин представил в мае 2018 года.