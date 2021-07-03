В США признали могущество нового китайского истребителя

Об этом пишет «Лента.ру». Недавно в сети появились новые снимки J-35. На них истребитель находится рядом с авианосцем. Эти фотографии вызвали беспокойство у американских чиновников. Офицер Разведывательного управления ВМС США капитан Джеймс Фанелл и вовсе заявил, что китайский военный флот «продолжает превращаться в самый мощный флот планеты».

Эксперты отметили, что J-35 похож внешне на американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Также отмечается, что первые версии китайского истребителя получили российские двигатели.

Ранее сообщалось, что после принятия на вооружение J-35 Китай станет второй после США страной, у которой есть и лёгкие, и тяжёлые истребители пятого поколения.