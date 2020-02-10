В США признали мощь российских береговых ракетных комплексов

«Бастионы» назвали одним из компонентов понятия «зона ограничения доступа». Выходит, что такие зоны Россия развернула по всем направлениям: и в Калининградской области, и на Кольском полуострове, и в Крыму, и на Дальнем Востоке. На западном направлении «Бастионы» позволяют держать под контролем вход в Балтийское море со стороны Атлантики, на южном — блокировать пролив Босфор, а на Курильских островах — прекратить любую активность в районе Хоккайдо.

Батареи «Бастионов» состоят из четырёх пусковых установок с двумя противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» на каждой. Четыре грузовика возят за ними двойной запас ракет. Управление огнём осуществляется из командной машины на базе шестиколёсного вездехода. При этом материал кузовов всех автомобилей позволяет снизить их заметность для радаров в 15-20 раз. Время подготовки ракет к пуску не превышает пяти минут.

Как отмечают авторы материала, высокая скорость «Оникса» и пикирующая траектория делают перехват ракеты практически невозможным. А боеголовка может поразить даже крупный корабль.