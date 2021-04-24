Наука и технологии
Сегодня в 18:00
В США признали нехватку 800 истребителей
Программа F-35 Lightning II не справляется с возмещением
Член Палаты представителей США Дональд Норкросс признал, что в США существует нехватка 800 истребителей. Он раскритиковал финансирование программы истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, которая не справляется с задачей возмещения.
Как пишет «Лента.ру», влиятельные представители Демократической партии США решили не поддерживать увеличения финансирования Lockheed Martin F-35 Lightning II до тех пор, пока программа не начнёт решать обширный список своих проблем.
Норкросс заявил, что отсутствие подвижек может привести к тому, что властям придётся инвестировать в другие, более доступные программы. Это позволит восполнить нехватку более 800 тактических истребителей».
Другой член комитета Палаты представителей США Джон Гараменди отметил, что программа F-35 Lightning II уже вышла за рамки бюджета, а реализовать обещанные возможности не может.