В США признали нехватку 800 истребителей

Как пишет «Лента.ру», влиятельные представители Демократической партии США решили не поддерживать увеличения финансирования Lockheed Martin F-35 Lightning II до тех пор, пока программа не начнёт решать обширный список своих проблем.

Норкросс заявил, что отсутствие подвижек может привести к тому, что властям придётся инвестировать в другие, более доступные программы. Это позволит восполнить нехватку более 800 тактических истребителей».

Другой член комитета Палаты представителей США Джон Гараменди отметил, что программа F-35 Lightning II уже вышла за рамки бюджета, а реализовать обещанные возможности не может.