В США признали неспособность создать замену российскому ракетному двигателю

Об этом пишет «Военное обозрение», ссылаясь на доклад аналитиков Конгресса США. В последнем написано, что найти замену РД-180 для американских ракет Atlas специалистам страны не удастся по крайней мере до 2030 года.

Предложенные ранее в США альтернативы двигателю не могут достигнуть аналогичных РД-180 показателей. На создание работающей модели уйдёт не меньше десяти лет.

«Даже в случае плавного и осуществлённого точно по графику перехода от РД-180 к другим двигателям или ракетам-носителям вполне вероятно, что показатели результативности и надёжности, достигнутые на данный момент при использовании РД-180, удастся воспроизвести лишь гораздо позднее 2030 года», — сказано в докладе.