В США признали опасность модернизированных российских танков

В материале National Interest, который перевела «Российская газета», сказано, что состоящие сейчас на вооружении России танки ещё не скоро будут выведены из эксплуатации. То есть Т-14 «Армата» ещё не скоро их заменит. Но это и не плохо.

Речь идёт о танках Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т90М. Они имеют 125-мм орудия и могут использовать разные типы боеприпасов. В процессе модернизации машины могут получить ещё более мощные пушки. Отмечается, что у России уже накопился немалый опыт усовершенствования танков. Журналисты особенно заостряют внимание на том, что один из самых передовых российских танков — Т-90М — тоже модернизированный вариант.