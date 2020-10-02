Наука и технологии
Сегодня 14:42
В США признали отставание от России по части боевых экзоскелетов
Оценили недавно показанный Ростехом ролик
В начале недели Ростех опубликовал во «ВКонтакте» видео с демонстрацией возможностей нового экзоскелета для российских военных. В США оценили ролик и признали, что отстали от России.
Напомним, сам экзоскелет весит 6 килограммов и позволяет нести боевую экипировку и вооружение массой до 60 килограммов. Разработка скрывается под одеждой военного и не сковывает его движения. Западные эксперты отметили, что экзоскелет Ростеха — большой шаг вперёд по сравнению с тем, что было создано ранее. Американские специалисты пока подобного не создали.
Аналитик Центра военно-морского анализа Сэмюэль Бендетт заявил, что отличительной чертой российского экзоскелета является именно возможность солдата более или менее свободно передвигаться. Другие модели экзоскелетов ограничивают возможности военного.