В США признали отставание от России по части боевых экзоскелетов

Напомним, сам экзоскелет весит 6 килограммов и позволяет нести боевую экипировку и вооружение массой до 60 килограммов. Разработка скрывается под одеждой военного и не сковывает его движения. Западные эксперты отметили, что экзоскелет Ростеха — большой шаг вперёд по сравнению с тем, что было создано ранее. Американские специалисты пока подобного не создали.

Аналитик Центра военно-морского анализа Сэмюэль Бендетт заявил, что отличительной чертой российского экзоскелета является именно возможность солдата более или менее свободно передвигаться. Другие модели экзоскелетов ограничивают возможности военного.