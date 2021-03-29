Наука и технологии
Сегодня в 14:26
В США признали отставание от России в сфере РЭБ
И от Китая
В США признали, что потеряли превосходство над Россией и Китаем в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Отмечается, что Россия накопила практический опыт и получила поэтому потенциал для будущего развития.
Как пишет «Российская газета», по мнению аналитиков Счётной палаты США, электромагнитный спектр имеет большое значение для военных операций. Контроль над этой сферой необходим американским военным.
Однако представители Счётной палаты признают, что Россия и Китай существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в сфере борьбы в электромагнитном спектре. США при этом не могут быть уверены в своём превосходстве в электромагнитном спектре.
Также отмечается, что российские комплексы РЭБ «отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им».