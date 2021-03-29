В США признали отставание от России в сфере РЭБ

Как пишет «Российская газета», по мнению аналитиков Счётной палаты США, электромагнитный спектр имеет большое значение для военных операций. Контроль над этой сферой необходим американским военным.

Однако представители Счётной палаты признают, что Россия и Китай существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в сфере борьбы в электромагнитном спектре. США при этом не могут быть уверены в своём превосходстве в электромагнитном спектре.

Также отмечается, что российские комплексы РЭБ «отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им».