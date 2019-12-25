В США признали превосходство АК-47 над M16

Американские журналисты назвали обе винтовки символами второй половины XX века. Вьетнам же послужил полигоном для их испытаний.

Авторы материала отметили, что АК-47 имеет репутацию простого и надёжного автомата. Скорострельность у него достигает 600 выстрелов в минуту, обычно используются магазины на 30 патронов. В итоге эксперты пришли к выводу, что «АК-47 сочетает в себе лучшие качества других штурмовых винтовок». Даже воевавшие во Вьетнаме американские солдаты хорошо отзывались об автомате.

М16 же вызывала некоторые вопросы. Хоть скорострельность у неё и была больше (950 выстрелов в минуту), винтовка оказалась ненадёжным оружием в реальных боевых условиях. Из-за загрязнений она могла отказать в самый неподходящий момент.