Наука и технологии
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В США признали превосходство АК-47 над M16
Обе использовались во Вьетнаме
Издание The National Interest сравнило между собой советский автомат АК-47 и американскую автоматическую винтовку M16, которые использовались во время войны во Вьетнаме.
Американские журналисты назвали обе винтовки символами второй половины XX века. Вьетнам же послужил полигоном для их испытаний.
Авторы материала отметили, что АК-47 имеет репутацию простого и надёжного автомата. Скорострельность у него достигает 600 выстрелов в минуту, обычно используются магазины на 30 патронов. В итоге эксперты пришли к выводу, что «АК-47 сочетает в себе лучшие качества других штурмовых винтовок». Даже воевавшие во Вьетнаме американские солдаты хорошо отзывались об автомате.
М16 же вызывала некоторые вопросы. Хоть скорострельность у неё и была больше (950 выстрелов в минуту), винтовка оказалась ненадёжным оружием в реальных боевых условиях. Из-за загрязнений она могла отказать в самый неподходящий момент.