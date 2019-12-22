В США признали превосходство российской артиллерии над американской

Об этом пишет издание The National Interest. В материале говорится, что после теракта 11 сентября 2001 года США начали делать упор на борьбе с повстанцами, а в условиях Ирака и Афганистана эффективнее оказались самолёты и вертолёты. Из-за этого военное руководство стало уделять меньше внимания подготовке артиллеристов.

В то же самое время российские военные навыков не теряли. Кроме того, они вооружены мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами. Также эксперты указали, что дальность поражения у последних немного больше, чем у американских ракет.