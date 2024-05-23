В США признали проблему использования Россией терминалов Starlink

По его словам, российские войска постоянно находят возможности для использования спутниковых терминалов, но компания Илона Маска SpaceX всё время передаёт Пентагону данные, а правительство на основании этой информации принимает решения, какие терминалы должны быть заблокированы.

На вопрос сенаторов о том, можно ли подозревать SpaceX в сознательном и намеренном попустительстве работы Starlink в России, Хилл ответил отрицательно.

«Я думаю, что это будет постоянной проблемой. Мы можем продолжать выявлять их и отключать, но я думаю, что Россия не остановится», — подчеркнул чиновник трудность отключения Starlink для использования российской армией.