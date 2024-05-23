В США признали проблему использования Россией терминалов Starlink

Опубликовано 23 мая 2024, 17:15
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В США признали проблему использования Россией терминалов StarlinkНо SpaceX не виновата
Заместитель помощника министра обороны США по вопросам космического пространства и противоракетной обороны Джон Хилл, выступая на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената заявил, что Россия использует терминалы спутниковой системы Starlink, и что в перспективе это может стать «постоянной проблемой».
По его словам, российские войска постоянно находят возможности для использования спутниковых терминалов, но компания Илона Маска SpaceX всё время передаёт Пентагону данные, а правительство на основании этой информации принимает решения, какие терминалы должны быть заблокированы.
На вопрос сенаторов о том, можно ли подозревать SpaceX в сознательном и намеренном попустительстве работы Starlink в России, Хилл ответил отрицательно.
«Я думаю, что это будет постоянной проблемой. Мы можем продолжать выявлять их и отключать, но я думаю, что Россия не остановится», — подчеркнул чиновник трудность отключения Starlink для использования российской армией.
Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков