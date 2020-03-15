В США признали российский истребитель реальной угрозой в воздухе по ряду причин. Во-первых, авторы материала напомнили, что вооружение Су-35 включает 30-мм пушку ГШ-30-1 со 150 снарядами. Кроме того, самолёт может нести 8000 килограммов полезного груза на двенадцати точках подвески. Истребитель можно вооружить различными ракетами класса «воздух-воздух», «воздух-земля», противокорабельными ракетами и несколькими бомбами с лазерным и спутниковым наведением.

Во-вторых, Су-35 является угрозой по той причине, что он — экспортный самолёт. Это может сказаться на балансе сил в различных регионах.