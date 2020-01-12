Наука и технологии
Сегодня 16:49
В США признали угрозу военной конкуренции со стороны России
Для США сейчас главное — ядерная модернизация
Представители министерства обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая. Они отметили, что американская армия должна развиваться быстрее или такими же темпами, как вероятные противники.
Мнением поделился генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США и заместитель главы Объединённого комитета начальников Штабов Джон Хайтен (John Hyten).
«Мы должны наблюдать за тем, с какой скоростью движутся Китай и Россия… Поэтому мы должны убедиться, что мы движемся так же или ещё быстрее, чем потенциальные противники в лице Китая и России», — заявил Хайтен.
Он добавил, что Армия США сейчас лидирует по многим параметрам. Однако есть вероятность, что противник вырвется вперёд. Допускать же этого ни в коем случае нельзя.
Одной из важнейших задач министерства обороны США является ядерная модернизация. По словам Хайтена, изменения и улучшения коснутся межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок и пилотируемых бомбардировщиков.