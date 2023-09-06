В США призвали заняться проблемой создания детского порно с помощью ИИ

В США призвали заняться проблемой создания детского порно с помощью ИИПо их словам, у преступников это получается очень легко
Генеральные прокуроры всех 50 штатов США призывают Конгресс создать специальную комиссию по изучению влияния искусственного интеллекта (ИИ) на эксплуатацию детей. В письме, адресованном законодателям, они подчеркивают необходимость решения проблемы материалов, создаваемых искусственным интеллектом, а именно с «сексуальным насилием над детьми» (CSAM).
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Генеральные прокуроры отмечают, что злоумышленники могут использовать ИИ для создания дипфейков и реалистичных сексуализированных изображений несуществующих детей. Они подчеркивают, что легкодоступные инструменты искусственного интеллекта облегчают этот процесс.
Возглавляемая генеральным прокурором Южной Каролины Аланом Уилсоном, инициатива получила поддержку генеральных прокуроров всех штатов и четырех территорий. Они просят комиссию изучить средства и методы ИИ, эксплуатирующие детей, и расширить ограничения на CSAM, чтобы они явно распространялись на генерируемый ИИ контент.