В США продадут замаскированный под жилой дом дата-центр

Дело в том, что раньше в этом здании располагался дата-центр AT&T. Он был построен в 2000 году. Стены, пол и потолок объекта сделаны из бетона. Дом подключён к двум электрическим сетям, а ещё имеет резервный газовый генератор и два дизельных. Всё это было сделано, чтобы обезопасить здание от обесточивания.

Дом предлагают за $989 тысяч.