В США продадут замаскированный под жилой дом дата-центр

Наука и технологии
Сегодня в 14:10
В США продадут замаскированный под жилой дом дата-центрСейчас его можно использовать как убежище
В Техасе на продажу выставили бывший центр обработки данных американского оператора AT&T. Его особенность в том, что он выглядит как обычный жилой дом для семьи.
Площадь здания составляет 538 квадратных метров. Дом находится в жилом районе и внешне ничем не выделяется из ряда остальных зданий. Однако внутри него нет спален и есть лишь один санузел. Объект предлагают как потенциальный дом для семьи, также как винный склад или убежище.
Zillow
Дело в том, что раньше в этом здании располагался дата-центр AT&T. Он был построен в 2000 году. Стены, пол и потолок объекта сделаны из бетона. Дом подключён к двум электрическим сетям, а ещё имеет резервный газовый генератор и два дизельных. Всё это было сделано, чтобы обезопасить здание от обесточивания.
Дом предлагают за $989 тысяч.