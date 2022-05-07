В США продемонстрировали "корабельные разрушители" в виде улучшенных бомб

Потопление корабля, особенно большого, с двойным корпусом и водонепроницаемыми отсеками, - это не просто сброс взрывчатки на палубу, а размещение заряда там, где он может нанести наибольший ущерб одним выстрелом.

Именно по этой причине в качестве противокорабельного оружия выбирается тяжелая торпеда, запускаемая с подводной лодки. В идеале, “лакомым кусочком” является точка непосредственно под килем, хотя и на небольшом расстоянии от корпуса. Когда торпеда достигает этой точки, магнитный, таймерный или дистанционно управляемый детонатор приводит в действие заряд и генерирует ударную волну, которая пробивает заднюю часть корабля, отправляя его на дно.

Недостатком является то, что подводные лодки не всегда доступны по первому требованию, а стоимость каждого запуска составляет $1,2 млн. В качестве альтернативы AFRL и группа комплексных испытаний базы ВВС Элгин организовали совместную демонстрацию технологий Quicksink (JCTD), которая прошла успешно, чтобы проверить потенциально более экономически эффективную и гибкую альтернативу на основе системы JDAM.

Проще говоря, JDAM - это комплект, который превращает неуправляемую "тупую" гравитационную бомбу в управляемый высокоточный боеприпас. Он состоит из воротника, который проходит вокруг основного корпуса бомбы, и хвостовой части для наведения, использующей GPS и инерциальную систему наведения.