В США продолжили запрещать мясо из лабораторий, несмотря на проблемы климата

За этими запретами стоит опасение, что выращенное в лаборатории мясо может нарушить многомиллиардную мясную и животноводческую индустрию.

Это сопротивление происходит несмотря на значительное воздействие традиционного производства мяса на окружающую среду. Животноводство, особенно крупный рогатый скот, является основным источником метана, мощного парникового газа. Сельское хозяйство само по себе ответственно почти за 11% выбросов парниковых газов в США, причем на долю животноводства приходится примерно четверть этого объема.

Ситуация подчеркивает постоянную борьбу между решением климатических проблем и защитой устоявшихся отраслей промышленности. В то время как более 150 стран на климатическом саммите ООН обязались сократить выбросы от сельского хозяйства, мясная промышленность продолжает сопротивляться ужесточению правил.

В нескольких штатах, включая Алабаму, Аризону, Флориду и Теннесси, недавно были приняты законы, направленные против мяса, выращенного на клетках. Кроме того, 16 штатов уже ограничили маркировку растительных и выращенных в лаборатории продуктов как «мяса».