Наука и технологии
Опубликовано 19 июля 2026, 07:09
1 мин.

В США пройдут протесты против строительства дата-центров для ИИ

Акции запланированы в 125 городах страны
В США готовится первая общенациональная волна протестов против быстрого строительства дата-центров, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Акции пройдут минимум в 125 местах по инициативе группы HumansFirst.
В США пройдут протесты против строительства дата-центров для ИИ

© Ferra.ru

Участники выступают против возможного роста расходов на электроэнергию, нагрузки на водные ресурсы и экологических последствий новых объектов. Недовольство объединяет жителей разных политических взглядов.

По данным опроса Reuters/Ipsos, только около трети американцев поддерживают текущие темпы строительства дата-центров. В числе требований активистов прозрачность при согласовании проектов, защита ресурсов и ответственность компаний за выполнение обещаний.

Индустрия ранее заявляла, что стремится быть ответственным участником жизни местных сообществ. При этом в некоторых регионах жители выражают обеспокоенность использованием воды и влиянием новых объектов на окружающую среду.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#сша
,
#технологии
,
#искусственный интеллект
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Наука и технологии/
  4. В США пройдут протесты против строительства дата-центров для ИИ