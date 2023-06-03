В США прокомментировали пополнение парка ВКС России новыми Су-34

Обозреватели Military Watch отметили, что Су-34 имеет ограниченные возможности скрытности, потому что его лобовое радиолокационное сечение сравнимо с сечением крылатой ракеты, и его первоочередная функция — ударный истребитель. Но самолёт надёжен в воздушном бою и является самым дальнобойным в мире.

Благодаря этому Су-34 — грозное оружие. Дальность полёта позволяет действовать этой машине как лёгкому стратегическому бомбардировщику Ту-22М. За счёт этого Су-34 активно используется на разных театрах военных действий (ТВД), в том числе в Арктике и Сирии.