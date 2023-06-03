В США прокомментировали пополнение парка ВКС России новыми Су-34

В США прокомментировали пополнение парка ВКС России новыми Су-34Это самый дальнобойный в мире истребитель
Американское военное издание Military Watch Magazine прокомментировало получение Военно-космическими силами России (ВКС) последней партии многофункциональных фронтовых сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обозреватели Military Watch отметили, что Су-34 имеет ограниченные возможности скрытности, потому что его лобовое радиолокационное сечение сравнимо с сечением крылатой ракеты, и его первоочередная функция — ударный истребитель. Но самолёт надёжен в воздушном бою и является самым дальнобойным в мире.
Благодаря этому Су-34 — грозное оружие. Дальность полёта позволяет действовать этой машине как лёгкому стратегическому бомбардировщику Ту-22М. За счёт этого Су-34 активно используется на разных театрах военных действий (ТВД), в том числе в Арктике и Сирии.