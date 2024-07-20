В США прокомментировали сбой работы двигателей ракеты Falcon 9 компании SpaceX

Опубликовано 20 июля 2024, 02:15
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В США прокомментировали сбой работы двигателей ракеты Falcon 9 компании SpaceXНадеются на скорое возобновление полётов
Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института заявил о своей уверенности в скором возобновлении полётов многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX.
Уайтинг прокомментировал сбой работы двигателей Merlin Vacuum второй ступени ракеты, произошедший 12 июля в 05:35 мск. Двигатели не запустились второй раз, что было необходимо для вывода на орбиту 20 спутников Starlink. Из-за этого ракета недовывела полезную нагрузку: Илон Маск сообщил, что впоследствии удалось связаться только с 5 спутниками из 20.
Американский генерал выразил уверенность, что SpaceX удастся в скором времени восстановить Falcon 9 и продолжить прервавшуюся цепь из 335 безаварийных запусков.
«Поэтому я лично полностью уверен в том, что SpaceX будет работать с Федеральным управлением гражданской авиации, работать с НАСА, работать с Космическими силами, чтобы выяснить, что произошло, и продолжит запуски», — заявил Уайтинг.
Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков