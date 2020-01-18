Наука и технологии
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В США протестировали двигатель для гиперзвуковой ракеты
Недавно страна призналась, что отстаёт в разработке гиперзвукового оружия
Сегодня представитель Пентагона признал отставание США в разработке гиперзвукового оружия. Однако недавно исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США провела стендовые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты X-60A на космодроме Сесил в Джексонвилле (Флорида). Правда, разработка эта, как утверждается, не предназначена для военных целей.
Эту ракету разрабатывает компания Generation Orbit Launch Services. Во время испытаний специалисты проверяли работу жидкостного двигателя при различных мощностях и направлениях вектора тяги.
X-60A, как пишут журналисты, должна достигать скорости в пять — восемь чисел Маха. Военные планируют использовать ракету для суборбитальных исследований. То есть X-60A будет выполнять научные задачи, а не военные.
Напомним, в США рассказали, что ранее потерпели неудачу в разработках гиперзвукового оружия и потому теперь отстают от других держав, в частности от России. Последняя уже имеет в распоряжении ракетный полк, вооружённый стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард».