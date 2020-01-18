В США протестировали двигатель для гиперзвуковой ракеты

Эту ракету разрабатывает компания Generation Orbit Launch Services. Во время испытаний специалисты проверяли работу жидкостного двигателя при различных мощностях и направлениях вектора тяги.

X-60A, как пишут журналисты, должна достигать скорости в пять — восемь чисел Маха. Военные планируют использовать ракету для суборбитальных исследований. То есть X-60A будет выполнять научные задачи, а не военные.

Напомним, в США рассказали, что ранее потерпели неудачу в разработках гиперзвукового оружия и потому теперь отстают от других держав, в частности от России. Последняя уже имеет в распоряжении ракетный полк, вооружённый стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард».