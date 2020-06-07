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В США проведут бой между обычным истребителем и беспилотником
Посмотрим, был ли Маск прав насчёт преимущества беспилотника
В феврале известный предприниматель Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не сможет победить беспилотный летательный аппарат. В Военно-воздушных силах (ВВС) США решили проверить это заявление: в стране проведут бой между обычным истребителем и беспилотником.
BBC пишет, что испытания запланированы на июль 2021 года. Отмечается, что организаторы пока не определились, с чем именно будет бороться истребитель с лётчиком за штурвалом — с беспилотным аналогом или со «стаей» дронов.
Сообщается, что на испытаниях 2021 года могут быть использованы разработки ВВС в области интеграции искусственного интеллекта (ИИ). На бой дал согласие капитан Стив Роджерс, который руководит разработкой нового беспилотника в исследовательском центре ВВС США.