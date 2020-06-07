В США проведут бой между обычным истребителем и беспилотником

BBC пишет, что испытания запланированы на июль 2021 года. Отмечается, что организаторы пока не определились, с чем именно будет бороться истребитель с лётчиком за штурвалом — с беспилотным аналогом или со «стаей» дронов.

Сообщается, что на испытаниях 2021 года могут быть использованы разработки ВВС в области интеграции искусственного интеллекта (ИИ). На бой дал согласие капитан Стив Роджерс, который руководит разработкой нового беспилотника в исследовательском центре ВВС США.