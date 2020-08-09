В США проведут соревнования искусственного интеллекта в качестве лётчиков истребителей

Алгоритмы будут управлять симуляцией истребителей F-16 в воздушных боях. Мероприятия продлится три дня. На последний день запланировано соревнование между ИИ и опытным пилотом истребителя Военно-воздушных сил (ВВС) США. Он тоже будет управлять виртуальным F-16.

Испытания AlphaDogfight Trials были запущены с целью подготовки к открытию тендера ACE (Air Combat Evolution, развитие воздушного боя) на разработку системы искусственного интеллекта для управления боевым самолётом. Первый этап испытаний AlphaDogfight Trials прошёл в ноябре 2019 года, а второй — в январе 2020. Сейчас намечается третий этап.

Зарегистрироваться для просмотра испытаний можно по этой ссылке.