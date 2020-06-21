В США проверили новую авиабомбу для комплекса «Золотая орда»

«Золотая орда» — это комплекс полуавтономного высокоточного оружия. Разработчик считает, что новая бомба «изменит правила игры».

На июньских испытаниях истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу. До конца года рассчитывают завершить оценку возможностей StormBreaker. Бомба отличается наличием интеллектуальной системы автоматического наведения, то есть она может сама отклоняться от курса, выбирать и атаковать цели. Отмечается, что StormBreaker способен поражать движущиеся цели, транспортные средства, танки противника в плохую погоду, в дыму и в полной темноте.

Оружием намерены оснащать истребители F-35 Lightning II, F-15E и Super Hornet, а также бомбардировщики B-52, B-1B и B-2.