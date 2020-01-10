Наука и технологии
Сегодня 14:25
В США пытаются запретить смартфоны людям младше 21 года
Внесён соответствующий законопроект
Сенатор-демократ штата Вермонт в США внёс законопроект, согласно которому люди в возрасте до 21 года не должны пользоваться смартфонами. Якобы они до этого ещё «не доросли».
Сенатор считает, что люди младше 21 года не могут быть достаточно зрелыми для того, чтобы пользоваться смартфоном безопасно. В качестве доказательств этому тезису политик привёл случаи дорожных аварий и распространённость травли в интернете среди подростков. Сообщается, что смартфоны являются одной из главных причин смертности среди молодых людей в США. Якобы подростки чаще вовлекаются в опасную деятельность с помощью телефонов, что может закончиться даже самоубийством.
Законопроект предлагает штрафовать граждан младше 21 лет, пойманных за использованием смартфона. Сумма штрафа — $1000. Кроме того, в качестве наказания может использоваться и тюремное заключение.