В США пытаются запретить смартфоны людям младше 21 года

Сенатор считает, что люди младше 21 года не могут быть достаточно зрелыми для того, чтобы пользоваться смартфоном безопасно. В качестве доказательств этому тезису политик привёл случаи дорожных аварий и распространённость травли в интернете среди подростков. Сообщается, что смартфоны являются одной из главных причин смертности среди молодых людей в США. Якобы подростки чаще вовлекаются в опасную деятельность с помощью телефонов, что может закончиться даже самоубийством.

Законопроект предлагает штрафовать граждан младше 21 лет, пойманных за использованием смартфона. Сумма штрафа — $1000. Кроме того, в качестве наказания может использоваться и тюремное заключение.