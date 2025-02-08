Опубликовано 08 февраля 2025, 16:121 мин.
В США радикально сократят помощь университетамНациональные институты здоровья сокращают поддержку университетов
Национальные институты здравоохранения (NIH) CIF резко сократили финансирование, которое помогает университетам покрывать скрытые расходы на исследования, такие как утилизация отходов, содержание лабораторий и меры безопасности.
Эти косвенные расходы необходимы для осуществления исследовательских программ, но переход NIH на единую ставку означает, что некоторые университеты, особенно в дорогих городах, будут с трудом держаться на плаву, критикуют меру эксперты.
Без такой поддержки университеты могут быть вынуждены сократить объемы исследований или перенаправить средства с грантов, в результате чего у ученых останется меньше времени на «реальные открытия» и больше на написание заявок на гранты. NIH утверждает, что больше денег должно идти непосредственно на исследования, а не на администрирование, но это изменение может затруднить эффективную работу ученых.
Решение было принято без предупреждения.