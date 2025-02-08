В США радикально сократят помощь университетам

Эти косвенные расходы необходимы для осуществления исследовательских программ, но переход NIH на единую ставку означает, что некоторые университеты, особенно в дорогих городах, будут с трудом держаться на плаву, критикуют меру эксперты.

Без такой поддержки университеты могут быть вынуждены сократить объемы исследований или перенаправить средства с грантов, в результате чего у ученых останется меньше времени на «реальные открытия» и больше на написание заявок на гранты. NIH утверждает, что больше денег должно идти непосредственно на исследования, а не на администрирование, но это изменение может затруднить эффективную работу ученых.

Решение было принято без предупреждения.