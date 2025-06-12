В США раскритиковали резкое сокращение бюджета NASA на 2026 год

Опубликовано 12 июня 2025, 15:001 мин.
В США раскритиковали резкое сокращение бюджета NASA на 2026 годЧлен комитета Палаты представителей США критикует резкое сокращение бюджета NASA
Джордж Уайтсайдс, ведущий демократ в Комитете Палаты представителей по науке, резко раскритиковал проект бюджета NASA на 2026 год. По его словам, планируемое сокращение бюджета агентства почти на 25%, а программ науки — почти на 50%. Это якобы может привести к закрытию многих важных проектов.
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Уайтсайдс считает такие сокращения «катастрофическими» и связывает их с общей тенденцией снижения финансирования научных программ в стране. Он отметил, что нынешняя администрация недооценивает важность науки для «экономики и международного лидерства» США.
Он привёл пример с использованием спутниковых снимков Земли, где Китай активно наращивает свои возможности, а США рискуют потерять лидерство в этой области.
Также в бюджете предлагается завершить программу Space Launch System и корабль Orion после миссии Artemis 3 и перейти на коммерческие решения, что вызвало критику со стороны Уайтсайдса и других.
Кроме того, предлагаемые сокращения могут привести к увольнению трети сотрудников NASA.