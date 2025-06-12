В США раскритиковали резкое сокращение бюджета NASA на 2026 год

Уайтсайдс считает такие сокращения «катастрофическими» и связывает их с общей тенденцией снижения финансирования научных программ в стране. Он отметил, что нынешняя администрация недооценивает важность науки для «экономики и международного лидерства» США.

Он привёл пример с использованием спутниковых снимков Земли, где Китай активно наращивает свои возможности, а США рискуют потерять лидерство в этой области.

Также в бюджете предлагается завершить программу Space Launch System и корабль Orion после миссии Artemis 3 и перейти на коммерческие решения, что вызвало критику со стороны Уайтсайдса и других.

Кроме того, предлагаемые сокращения могут привести к увольнению трети сотрудников NASA.