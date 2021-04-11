В США раскритиковали собственные межконтинентальные ракеты

Статья называется «Ужасная правда об американских межконтинентальных баллистических ракетах». Авторы пишут, что США могут «застрять с технологией полувековой давности». Эта технология может принести серьёзные технические и финансовые проблемы.

Отмечается, что США намерены оставить МБР Minuteman III возрастом в 50 лет на вооружении. Также, по информации журналистов, власти могут заморозить проект по созданию новой наземной стратегической системы сдерживания (GBSD). Эксперты же говорят, что старые ракеты нельзя использовать дольше, чем до 2030 года.

Журналисты сообщают, что США приняли такое решение якобы для хитрой сделки с Россией. По задумке, Москва в будущем должна будет согласиться уничтожить 300 новых сверхмощных ракет, а США тем временем — свою Minuteman III, которую всё равно хотели убирать.