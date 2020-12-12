В США раскритиковали создание Россией лёгкого одномоторного истребителя

Материал пересказало «Военное обозрение». Авторы The Drive ссылаются на сообщение Ростеха о том, что концерн работает над проектом «перспективного истребителя, который планируется выпускать как в пилотируемом, так и в беспилотном вариантах». Он будет относиться к «лёгкому и среднему классу».

В The Drive отметили, что концепция одномоторного истребителя нова для России. Скорее всего, Ростех работает над «лёгким многофункциональным фронтовым самолётом» в одномоторной версии.

Авторы задаются вопросом, кто может купить новых лёгкий российский истребитель. Даже у Минобороны России нет интереса к такому. Кроме того, у ВКС есть ударный беспилотник «Охотник», который способен работать в связке с Су-57. Затем вообще ведётся разработка лёгкого истребителя — непонятно.