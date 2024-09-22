Опубликовано 22 сентября 2024, 17:041 мин.
В США раскрыли инсулиновый «синдикат»FTC подала иск против трех крупнейших управляющих аптечными услугами
В пятницу Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала иск против трех крупнейших управляющих аптечными услугами (PBM) в США — Caremark Rx компании CVS Health, Express Scripts компании Cigna и OptumRx компании United Health Group — в связи с предполагаемой «антиконкурентной и несправедливой» практикой, которая привела к росту цен на инсулин.
FTC утверждает, что эти компании организовали «порочную систему», повышая стоимость инсулина и собирая миллиарды в виде льгот на скидки.
В течение нескольких лет цены на инсулин взлетели на 600%, несмотря на то что производство препарата обходится относительно недорого. PBM, которые выступают в качестве посредников между производителями лекарств и страховыми компаниями, обвиняются в том, что они отдавали предпочтение более дорогим инсулинам, чтобы максимизировать свою прибыль, даже когда появились более доступные варианты.
Если иск будет удовлетворен, это может значительно снизить цены на инсулин для миллионов американцев, многие из которых с трудом могут позволить себе этот жизненно важный препарат, пишут СМИ.