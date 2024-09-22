В США раскрыли инсулиновый «синдикат»

FTC утверждает, что эти компании организовали «порочную систему», повышая стоимость инсулина и собирая миллиарды в виде льгот на скидки.

В течение нескольких лет цены на инсулин взлетели на 600%, несмотря на то что производство препарата обходится относительно недорого. PBM, которые выступают в качестве посредников между производителями лекарств и страховыми компаниями, обвиняются в том, что они отдавали предпочтение более дорогим инсулинам, чтобы максимизировать свою прибыль, даже когда появились более доступные варианты.

Если иск будет удовлетворен, это может значительно снизить цены на инсулин для миллионов американцев, многие из которых с трудом могут позволить себе этот жизненно важный препарат, пишут СМИ.