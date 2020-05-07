В США раскрыли планы по экспериментам на секретном космоплане

Об этом сообщила министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Барбара Баррет. По её словам, министерство обороны планирует провести ряд экспериментов на борту X-37B. Космоплан запустят на орбиту 16 мая на тяжёлой ракете-носителе Atlas 5, пишет ТАСС. Старт ракеты произойдёт с мыса Канаверал в штате Флорида.

Министр рассказала что на борту космоплана в этот раз будет проведено больше экспериментов, чем во время предыдущих полётов. В частности, впервые установят и используют служебный модуль для исследований NASA и Пентагона.

Например, космическое агентство планирует изучить влияние радиации на образцы семян и растений. Другой эксперимент будет посвящён преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию. Её в будущем хотят передавать на землю.

ТАСС напоминает, что проект X-37B засекретили в 2004 году.