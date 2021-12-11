В США раскрыли уязвимость Украины перед российской артиллерией

Имеющихся у Украины комплексов хватит для вооружения только 3 из 28 батальонов территориальной обороны. Этого количества достаточно лишь для того, чтобы покрыть около 11 километров линии фронта. А вот граница Украины с Россией составляет более 2253 километров.

Кроме того, Россия может определить местоположение установок FGM-148 Javelin, уязвимых для огня российской артиллерии.

В целом, эксперты пришли к выводу, что если Россия введёт войска на территорию Украины, американские комплексы, «скорее всего, будут играть второстепенную роль». «Это отличная ракета, но в нынешних количествах она не представляет угрозы для российских бронетранспортёров», — заявили в Popular Mechanics.