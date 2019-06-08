В США рассекречен инновационный коммерческий самолёт

Управлять самолётом будет только один лётчик. Взлететь аппарат сможет с любого аэродрома. Сообщается, что Celera 500L сможет лететь со скоростью до 820 километров в час. Расход топлива составит примерно четыре литра на 50-70 километров.

Это действительно хорошие показатели. Они превосходят характеристики самолётов, которые уже находятся в эксплуатации, например, Pilatus PC-12. Журналисты предполагают, что Celera 500L будет использоваться в качестве корпоративного аппарата или регионального лайнера.

Интересно, что компания Otto Aviation ведёт работы над самолётом уже в течение 10 лет. Всё это время она держала разработку в секрете. Лишь по случайным наблюдениям удалось узнать о Celera 500L.