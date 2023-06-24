В США рассекретили документы о начале пандемии коронавируса

В США рассекретили документы о начале пандемии коронавирусаИ нет, он не был создан искусственно
Согласно рассекреченному отчету, опубликованному в пятницу, разведывательные службы США не нашли прямых доказательств того, что пандемия COVID-19 возникла в результате инцидента в китайском Уханьском институте вирусологии (WIV).
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Основные выводы доклада включают отсутствие доказательств того, что в WIV до начала пандемии был обнаружен SARS-CoV-2 или аналогичный вирус, а также отсутствие прямых доказательств какого-либо связанного с исследованиями инцидента с участием персонала WIV, который мог бы вызвать глобальную вспышку.
Спецслужбы также пришли к выводу, что SARS-CoV-2 не был разработан в качестве биологического оружия и что он вряд ли был генетически сконструирован или адаптирован в лабораторных условиях. В отчете говорится, что первоначальное заражение человека вирусом, скорее всего, произошло в результате естественного контакта с инфицированным животным.