В США рассекретили документы о начале пандемии коронавируса

Основные выводы доклада включают отсутствие доказательств того, что в WIV до начала пандемии был обнаружен SARS-CoV-2 или аналогичный вирус, а также отсутствие прямых доказательств какого-либо связанного с исследованиями инцидента с участием персонала WIV, который мог бы вызвать глобальную вспышку.

Спецслужбы также пришли к выводу, что SARS-CoV-2 не был разработан в качестве биологического оружия и что он вряд ли был генетически сконструирован или адаптирован в лабораторных условиях. В отчете говорится, что первоначальное заражение человека вирусом, скорее всего, произошло в результате естественного контакта с инфицированным животным.