Наука и технологии
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В США рассказали, чего не хватает истребителю МиГ-29
Дальности полета и не только
Американское издание The National Interest поделилось материалом, в рамках которого отставной пилот ВВС США Гай Рэйзер поделился мнением о том, чего не хватает советскому истребителю МиГ-29.
Издание отметило, что Рэйзеру довелось пилотировать советский истребитель, что и позволило выявить его некоторые недостатки. Так, по словам Рэйзера, истребителю МиГ-29 недостает как дальности полета, так и ситуационной осведомленности. В то же время, специалист признал, что эта модель очень маневренна. Помимо прочего пилот отметил, что МиГ-29 “съедает” много топлива.
Напомним, что в начале сентября стало известно, что истребитель МиГ-29 с русскоговорящим летчиком сбили в небе над Ливией. В сеть также попал ролик, снятый самим летчиком после происшествия.