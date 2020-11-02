В США рассказали, чего не хватает истребителю МиГ-29

Издание отметило, что Рэйзеру довелось пилотировать советский истребитель, что и позволило выявить его некоторые недостатки. Так, по словам Рэйзера, истребителю МиГ-29 недостает как дальности полета, так и ситуационной осведомленности. В то же время, специалист признал, что эта модель очень маневренна. Помимо прочего пилот отметил, что МиГ-29 “съедает” много топлива.

Напомним, что в начале сентября стало известно, что истребитель МиГ-29 с русскоговорящим летчиком сбили в небе над Ливией. В сеть также попал ролик, снятый самим летчиком после происшествия.