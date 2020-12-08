В США рассказали, что астронавты будут делать на Луне

По проекту «Артемида» на Луну отправят корабль «Орион». Одна из задач полёта — впервые доставить на спутник женщину. Ключевая миссия, в ходе которой состоится высадка людей на поверхность Луны, будет носить название «Артемида III».

Астронавты пробудут там шесть дней. Главная их задача — собирать образцы грунта. Причём не только с поверхности Луны, но и под ней. Также американцы должны будут проводить эксперименты и исследования, связанные с полевой геологией. Ещё одна важная задача — провести видеозвонок с людьми на Земле.

Цель же NASA — создать до 2030 года лагерь на Луне.