В США рассказали, что искусственный интеллект сделает опасными даже советские самолёты

Как пишет «Лента.ру», Уорк считает, что на проекты ИИ нужно выделять не менее одного процента военного бюджета. Эксперт отметил, что Китай — и Россия «в меньшей степени» — может обогнать США в развитии искусственного интеллекта для военных нужд.

Уорк предупредил, что мир, управляемый ИИ, будет «изобиловать неожиданностями». Он рассказал, что вместе с отличным новым искусственным интеллектом старые МиГ-21 или МиГ-19 могут приобрести новые возможности и удивить американского пилота.