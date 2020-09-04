Наука и технологии
Сегодня 19:40
В США рассказали, что искусственный интеллект сделает опасными даже советские самолёты
МиГ-21 и МиГ-19
Заместитель министра обороны США в правительстве президента Барака Обамы Роберт Уорк заявил, что Пентагону следует уделить серьёзное внимание искусственному интеллекту (ИИ). Ведь он может сделать опасными даже советские самолёты МиГ-21 или МиГ-19.
Как пишет «Лента.ру», Уорк считает, что на проекты ИИ нужно выделять не менее одного процента военного бюджета. Эксперт отметил, что Китай — и Россия «в меньшей степени» — может обогнать США в развитии искусственного интеллекта для военных нужд.
Уорк предупредил, что мир, управляемый ИИ, будет «изобиловать неожиданностями». Он рассказал, что вместе с отличным новым искусственным интеллектом старые МиГ-21 или МиГ-19 могут приобрести новые возможности и удивить американского пилота.